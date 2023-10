Bobadilla indicó que pecaron de inocentes

“Un partido que inició con un buen control nuestro, per pecamos de no ser profundo. Pecamos de inocentes en no ser más profundos, los goles fueron muy puntuales y el rival sacó una diferencia importante en el juego”, explicó Aldo Bobadilla, entrenador de Tacuary, luego de la derrota 3-0 frente a Nacional por la fecha 13 del Clausura.

Consultado el desarrollo del juego, el DT del conjunto de barrio Jara manifestó: “El rival nos esperó y nos lastimó. El primer gol no fue tan determinante como el segundo, que llegó en los primeros minutos de la segunda parte. A partir de ese momento el partido se hizo mucho más dificil y Nacional ganó muy bien el partido”

“Uno cuando está en un plantel profesional tiene que asumir responsabilidades. No hay mucho tiempo para lamentar, tenemos un buen plantel y esperemos lograr la permanencia”, concluyó el adiestrador del Buque.