Eliminatorias Sudamericanas: la Albirroja escupe toda su rabia

Existen rivales y rivales. Y este calzaba perfectamente para la obtención del primer triunfo de la selección paraguaya, lo que no significa que a partir de ahora todos nuestros males futbolísticos estén sanados ni mucho menos. Tampoco el primer paso generaba un nivel de euforia como para acudir en masa frente al Panteón Nacional de los Héroes para la celebración.

De movida se notaba que el duelo era absolutamente ganable. Es que en el llano, Bolivia no es medida (otra cosa en la alternativa). Pero la cuestión pasaba por el aprovechamiento del espacio, la generación de juego y sobre todo, la efectividad.

Amiguito Sosa tuvo un “regalo” con la cesión del balón de un rival, pero en el mano a mano no pudo con Viscarra en dos ocasiones. Mérito del arquero y un golpe anímico para el más interesante ofensivo albirrojo que no pudo completar el primer tiempo por una lesión. Le puso tanta polenta que terminó recibiendo un golpe del que no se recuperó.

Miggy Almirón había levantado al ansioso público con su gol que fue anulado por clara posición adelantada. Toda una etapa perdida por la actuación acelerada de nuestros futbolistas, algunas llegadas a destiempo que enfriaban las acciones y la imprecisión. Daba la sensación que a algunos les quemaba la pelota.

En la complementaria se acentuó el dominio albirrojo. Los cambios ofensivos vinieron como anillo al dedo. Apenas ingresado, Ávalos anotó, pero su conversión no subió al marcador porque el balón le había dado en la mano.

Lea más: Sanabria da a Paraguay su primer triunfo

Un estupendo servicio por izquierda de Espinoza fue cortinado por Ávalos para el cierre y la definición de Sanabria. El primer grito de gol en cuatro partidos. Lo hizo quizás el que más lo necesitaba, el injustamente vilipendiado Tony.

Paraguay completó con un jugador menos por la salida del lesionado Tito Villalba. En ningún momento su triunfo estuvo amenazado.

Esta victoria significa apenas una mínima reparación del daño a una afición que ya sufrió bastante. Dentro de todo, mientras pueda pagar la deuda con puntos y no aumentarla, está bien, pero hay que mejorar.

Paraguay vs Bolivia: partido sin sobresaltos para el árbitro

El uruguayo Gustavo Adrián Tejera Japo, de 35 años, con insignia de FIFA desde el 2018, no tuvo mayores inconvenientes para sacar adelante el partido. En los tramos finales del primer tiempo se produjo una escaramuza en los alrededores del área boliviana de la que participaron numerosos jugadores.

Sin embargo, la decisión disciplinaria (tarjeta amarilla) solo alcanzó a tres, uno del seleccionado local y dos del visitante. El trabajo en equipo fue bueno. Los goles albirrojos, señalados por Miguel Almirón, en el primer tiempo y Gabriel Ávalos, en el segundo, fueron bien anulados.

Daniel Garnero: “Paraguay intentó, propuso y obtuvo el premio”

“Paraguay ganó hoy (ayer) porque fue el equipo que intentó, que propuso y salió a buscar el resultado. Obtuvo un premio merecido”, manifestó Daniel Garnero, el seleccionador albirrojo, anoche en conferencia de prensa.

Consultado sobre el desarrollo del juego, el entrenador analizó. “La reducción de espacios tiene sus dificultades. Ante eso, el equipo reaccionó bien. El rival no generó peligro y eso habla bien de nosotros”.

Seguido, Daniel Garnero se refirió a las variantes del juego. “En el primer tiempo creamos muchas situaciones y nos faltó definir. En el segundo el juego estuvo más por los costados, fuimos más directos y ahí si necesitamos otro delantero en el área”.

“Estos jugadores van a estar mejor aún. Si logramos eso, van a llegar los resultados que queremos”, concluyó.