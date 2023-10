Guaraní 0-Guaireña 0: Pólvora mojada en Dos Bocas

Choque de estilos, con pocas llegadas

El trámite de juego tuvo como protagonista principal a Guaraní, que no tuvo su terreno de juego como aliado para buscar desplegar el fútbol asociado al ras del césped que pregona su entrenador, de tres cuartos de cancha hacia adelante, la cantidad de agua acumulada, a causa de la intensa lluvia previa al juego, no contribuyó a la dinámica que intento imponer el Cacique.

Por su parte Guaireña, fiel a su estilo, apostó a la cautela, al orden defensivo y estuvo siempre al acecho de los espacios que dejaba en el fondo el dueño de casa, para aprovechar con los movimientos del siempre incisivo Lautaro Comas y el laborioso José Verdún, quienes no encontraron la forma de arrimar el peligro a la portería de Martín Rodríguez por el escaso acompañamiento de los volantes a la faceta ofensiva.

El encuentro fue friccionado, tal es así que en la primera etapa, los arqueros no fueron exigidos. En la complementaria, el Aborigen seguía con el manejo del esférico, no así del partido, porque el Albiceleste se sentía cómodo manteniendo el peligro lejos de la portería de Finochietto. De Muner buscó más dinámica con el ingreso en la segunda fracción de Romeo Benítez, pero el joven extremo no estuvo lúcido como en otras jornadas.

Cumplida la hora de juego, la expulsión del lateral Éver Cáceres invitaba al Legendario a poblar con más hombres el campo contrario, con cambios ofensivos y así lo hizo, con más empuje que caridad buscaba romper el cerrojo visitante, que entendió que el punto era un buen negocio.

En la recta fina del encuentro, Humberto Ovelar no quiso dejar nada al azar, y sacó a sus dos delanteros, reemplazándolos por volantes de rasgos defensivos, dando el clara señal de que con una doble muralla, no iban a ceder ningún resquicio, que dirija el riesgo a su portería.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)