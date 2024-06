El giro inesperado en la relación de la modelo paraguaya Gabriela Guillén y Bertín Osborne

El 31 de diciembre de 2023 la empresaria y modelo paraguaya Gabriela Guillén, de 37 años, dio a luz a su primer hijo, fruto de una breve relación con el cantante y presentador de televisión Bertín Osborne, quien a sus 69 años se convertía en padre por séptima vez, aunque originalmente había decidido no ejercer como tal.

“Procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Eso es lo que en justicia tengo que hacer y en ética voy a hacer”, comentó en su momento a la revista ¡Hola!.

El comunicado continúa explicando que Osborne reconoce que sus primeras reacciones no fueron adecuadas: “De esta manera, ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé. Bertín reconoce que sus primeras reacciones ante esta situación ‘no fueron las más adecuadas’ por su parte y quiere enmendar las mismas con hechos que permitan dar las mejores posibilidades al menor”.

“Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo”, admite.

El comunicado concluye con una petición de respeto a los medios de comunicación para proteger y preservar la imagen y la identidad del menor.

La cronología de la relación

Guillén, modelo y directora de una clínica estética en Madrid, y el popular presentador se conocieron durante una campaña publicitaria de El Capote en abril de 2022, una marca de ropa de la que el artista es imagen desde hace muchos años.

Fue en julio de 2023 cuando se supo que Bertín Osborne sería padre por séptima vez a través de una exclusiva de la revista Lecturas. Entonces, el cantante ya había dicho que ese era un hijo “no buscado ni deseado”.

El revuelo mediático causado por la noticia de su inesperada paternidad con Gabriela Guillén llevó a Osborne a un mensaje en Instagram en el que denunciaba el acoso de los paparazis: “Dejadnos respirar. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor”, afirmaba.

Cambios en su postura

“Le deseo a Gabi y al niño o niña lo mejor, estaré para ayudar en lo necesario, asumo mi responsabilidad, como no puede ser de otra manera, pero el día a día será igual que el que hoy tengo: viviendo solo y trabajando como un burro atendiendo todas mis obligaciones”, dijo en su momento.

Sin embargo, poco después, en una entrevista con ¡Hola!, declaró que no tenía intención de ejercer como padre. Incluso manifestó su deseo de hacerse una prueba de paternidad: “No es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío?”.

Una paternidad asumida

Osborne ha asumido plenamente la paternidad del recién nacido. “Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera, pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre”.

El cantante fue padre de nuevo el pasado enero casi al mismo tiempo que se convertía en abuelo por octava vez. Osborne tiene tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia, y un hijo, Cristian, fallecido al poco de nacer por una malformación, con Sandra Domecq, con quien estuvo casado entre 1977 y 1999. De su segundo matrimonio con Fabiola Martínez nacieron dos niños: Kike y Carlos.