El cruce de Garnero por el equipo: una mirada intimidante y risas

La conferencia previa al partido frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 no empezó como siempre. Esta vez, no hubo pregunta sobre la confirmación del equipo entre las primeras preguntas. Recién sobre el final, apareció la consulta quizás más esperada en la víspera de cada encuentro de la selección paraguaya.

“¿Está confirmado el equipo?”, fue la pregunta de un periodista a Garnero, quien sin dudar respondió. “Sí”. Posteriormente, el DT recibió una particular consulta. “¿No le sorprendió el hecho de que no se lanzaron tanto nombres hoy?”. “El entrenamiento es a la tarde”, contestó el argentino entre risas y con una mirada intimidante. “Ya lo tengo confirmado”, agregó.

Daniel Garnero y “no le pudieron informar del todo”

Y en medio del silencio, Garnero siguió: “Hoy nadie me dijo nada. No le pudieron informar del todo porque no hicimos el entrenamiento”, comentó el estratega con Junior Alonso, quien fue el jugador elegido para la conferencia, también sonriendo. La última movilización arranca a las 18:00 y en la misma el seleccionador confirmaría la formación.

