Formativas: cartelera de la última fecha del Hexagonal

Olimpia, Libertad y Cerro Porteño son los principales líderes de la Zona A, mientras Luqueño, Tacuary, General y Guaireña en la Zona B.

En caso de igualdad de puntos, la definición será por diferencia de goles.

El encuentro entre Olimpia y Sportivo Ameliano quedó postergado y se aguarda decisión del Tribunal para la otorgación de los puntos. Los franjeados necesitan 3 puntos para consagrase campeón de la categoría.

- Cartelera :

ZONA A

Nacional – Cerro Porteño, sábado. En Juan B. Ruiz Díaz: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 en Parque Guasu (17:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Guaraní – Sportivo Ameliano, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 en Parque Guasu (17:00). En Ameliano (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Olimpia – Libertad, sábado. En Complejo ODD (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 en Parque Guasu (17:00). En Colegialito: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

ZONA B

General Caballero JLM - Tacuary FBC, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00), Sub 16 y Sub 19 (17:00).

Sportivo Trinidense – Resistencia SC, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 en Parque Guasu (17:00). En Unión Ybyraro: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Guaireña FC – Sportivo Luqueño, sábado. En Atlético Guaraní (Villarrica): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 en Parque Guasu (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Posiciones :

SUB 14

Zona A: Olimpia 12 puntos, Libertad 9, Cerro Porteño y Guaraní 6, Nacional 3 y Sportivo Ameliano 0.

Zona B: Sportivo Luqueño 9 puntos, Sportivo Trinidense 8, General Caballero JLM 7, Guaireña FC y Resistencia SC 4, Tacuary FBC 1.

SUB 15

Zona A: Olimpia 12 puntos, Guaraní 9, Libertad y Nacional 6, Cerro Porteño 3 y Sportivo Ameliano 0.

Zona B: Tacuary FBC 9 puntos, Sportivo Trinidense 8, Guaireña FC 7, Sportivo Luqueño 6, Resistencia SC 3 y General Caballero JLM 1.

SUB 16

Zona A: Libertad y Olimpia 12 puntos, Guaraní 4, Nacional y Sportivo Ameliano 2, Cerro Porteño 1.

Zona B: Sportivo Luqueño 10 puntos, Guaireña FC 8, Sportivo Trinidense 7, Tacuary FBC y General Caballero JLM 4, Resistencia SC 0.

SUB 17

Zona A: Olimpia 9 puntos, Libertad 8, Guaraní 6, Sportivo Ameliano 5, Cerro Porteño 2 y Nacional 0.

Zona B: Tacuary FBC 9 puntos, Resistencia SC 7, Guaireña FC 6, General Caballero JLM, Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño 4.

SUB 18

Zona A: Cerro Porteño 10 puntos, Libertad 9, Sportivo Ameliano 6, Olimpia 4, Guaraní y Nacional 3.

Zona B: General Caballero JLM y Guaireña FC 7 puntos, Sportivo Trinidense 6, Tacuary FBC 5, Resistencia SC y Sportivo Luqueño 4.

SUB 19

ZONA A: Olimpia 10 puntos, Libertad 7, Nacional 6, Cerro Porteño y Guaraní 4, Sportivo Ameliano 1.

ZONA B: Tacuary FBC y Guaireña FC 10, General Caballero JLM 6, Resistencia SC 4, Sportivo Trinidense 3 y Sportivo Luqueño 1.