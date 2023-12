Pettengill, el año de Cerro, la venta de Bobadilla y los que vendrán

“Estamos bien, concluyendo un año en que no pudimos darle al hincha el título que queríamos. Nuestro primer objetivo había sido acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores que para los equipos paraguayos grandes es importante por lo que representan económicamente, cumplimos y después no pudimos sostener el rendimiento. En el Clausura tuvimos los cinco empates consecutivos que nos privó del título. Si queremos ver lo positivo, Cerro consolidó a más de cinco jugadores de las formativas y uno fue presentado en el Sao Paulo ayer, esperemos que le vaya bien y seguimos teniendo parte del pase con nosotros”, fue lo que dijo a la 730 AM, ABC Cardinal sobre lo que fue la temporada 2023.

Cree que Damián Bobadilla se valorizará aún más en el Sao Paulo de Brasil. “Damián cree que le va a ir bien, fue presentado como un refuerzo rimbombante, seguimos generando jugadores en las inferiores. Se va a ir valorizando como el caso de Mathías Villasanti, los clubes brasileños tienen buenos resultados con los jugadores salidos de Cerro”.

Si no sos campeón, fracasás en Cerro

Pettegill señaló que siempre es un fracaso no ser campeón en Cerro Porteño. “En Cerro Porteño si no salís campeón, el año no es bueno nunca. El objetivo al inicio del 2024 es ganar el Apertura. La Copa Libertadores arranca recién en abril para nosotros. Desde la primera fecha del Apertura tenemos que entrar a conquistar y verle feliz al pueblo azulgrana”.

Señaló que dos jugadores más se unirán al plantel entre este viernes y la próxima semana tras las incorporaciones de Cristian Báez, Alexis Arias y Miguel Benítez. Uno de ellos será paraguayo, el último sería un delantero extranjero.

“Tenemos una deuda con el hincha de Cerro Porteño que es non salir campeón hace dos años. Tenemos que comenzar el torneo ganando y antes de la Libertadores tenemos que ser punteros o estar cerca”, añadió el directivo..

A Iturbe lo esperamos con los brazos abiertos

Uno de los jugadores que suenan en Barrio Obrero es el canterano Juan Manuel Iturbe. “Iturbe es jugador de Cerro Porteño, es ídolo del club, lo esperamos con los brazos abiertos y se dará en algún momento. Siempre hablamos con nuestros ex jugadores como Villasanti, Almirón, Alderete, hablamos siempre con ellos”.

Consultado si agrada en el Ciclón la probable llegada de Iturbe, dijo. “Le agrada al más alto dirigente hasta al hincha que vive en el interior el posible regreso de Juan Manuel Iturbe”.

Por último, habló de la situación de Jean Fernandes. “Jean es el arquero titular de Cerro Porteño, es el ídolo del hincha y tiene contrato hasta diciembre del 2025 y queremos que siga jugando en el club”, finalizó.