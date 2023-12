Hugo Benítez, a la espera de Olimpia

“Tenemos que esperar más, hay que firmar y después festejar. No le escuché ayer al presidente de Ameliano. En Olimpia quien no va a querer jugar, por lo menos gratis hay que jugar en ese club. Me gusta la hinchada de Olimpia”, dijo a la 730 AM ABC Cardinal.

Por ahora, sigue practicando con el Sportivo Ameliano. “No me dijeron nada todavía, estoy con Ameliano haciendo la pretemporada y estoy más metido en eso, trato de no pensar mucho en la transferencia porque a veces es un hecho y después no se da”.

“Todavía no hablamos del tema de contrato, hoy me llamó mi empresario para ver cómo hacer. Sería por un año con opción, que me quedé o no ya dependerá de mí”, añadió el central que jugó en las inferiores de Cerro Porteño.

“Lo mejor es ir y mostrarme ahí en Olimpia. El sábado nos vamos con la familia al interior y después retornamos para seguir con la pretemporada”, finalizó.