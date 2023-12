Olimpia: Olveira, en el fichero

Gastón Olveira podría dejar Olimpia y retornar al fútbol uruguayo, donde los dos grandes, Peñarol y Nacional, están interesados en repatriar al arquero de 30 años.

Pablo Riveros, representante del jugador, confirmó que es real el interés de ambos equipos y que el guardameta está con el deseo de cambiar de aire. “Hubo consultas de ambos por Gastón, pero pedí que hagan una gestión directa de club a club”.

En otro momento, Riveros manifestó su malestar hacia la dirigencia decana. “Gastón ya va para su tercer año y no han pagado nunca el 50 por ciento de la ficha a River (unos 350.000 dólares). No dan la cara, es un club bastante complejo, bastante compleja su directiva”.

La directiva franjeada rechazó una oferta de 500.000 dólares de parte de Huracán de Argentina. El club tazó al portero charrúa en 1.000.000 de la misma moneda monto al que no llegan los elencos uruguayos.

* No se va. Desde el club se dieron a conocer cuatro puntos con respecto a este tema. Gastón no se va del club, Olimpia trata de club a club las negociaciones y no con el representante. Olimpia tiene todo acordado y cerrado con River de Uruguay y las ofertas que llegan por el arquero charrúa no satisfacen.

Por otra parte, la lesión de Facundo Zabala, fractura del quinto metatarsiano, obligaría a Olimpia a buscar un lateral izquierdo para reemplazarlo, ya que en el plantel solo cuenta con juveniles.