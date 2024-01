Marcelo Pérez: “vinimos para intentar hacer historia”

El atacante de Huracán, resaltó la confianza que transmite Carlos Jara Saguier para conseguir los resultados positivos. ”Todo se basa en la confianza que nos da el profe, los 23 jugadores que vinimos acá tenemos cien por ciento de confianza, además vinimos para intentar hacer historia, repetir lo que el profe ya vivió (en 2004), y estamos en busca de eso”.

Lea más: Paraguay vs. Perú: Paraguay gana y es el único líder

El ex Luqueño destacó el espíritu colectivo, en busca del objetivo. “El equipo en sí, se nota que está bastante bien, tenemos muchos jugadores y el que entra a jugar da todo de sí y eso se demuestra en cada partido. En lo personal me siento muy bien, a pesar de no estar marcando goles, siento que estoy aportando al equipo. Vinimos con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos”.

El autor del tanto del triunfo ante los incaicos, Marcelo Fabián Fernández Benítez (22 años), también se mostró agradecido por la confianza que le brindó el cuerpo técnico albirrojo. “Lo máximo para un delantero es anotar los goles y gracias a Dios hoy me tocó. El profe me dio la confianza, ahora me tocó la oportunidad y creo que aproveché”.