Todo lo que genera la “Gloria...”

Así como lo anunció la familia, el velatorio en la sede del club arrancó a las 17:00, se extendió hasta cerca de las 00:00. Entre los numerosos referentes que se acercaron a dar las condolencias a los familiares estuvo Juan Román Riquelme, exjugador y actual presidente del Boca Juniors.

El dolor y sentimiento de los aficionados se percibía a flor de piel y, a medida que pasaban las horas, iba llegando gente a la “Cuna de gloria”, que por momento quedó chica, pero el respeto hacia el dirigente más laureado prevaleció siempre.

No se pudo contabilizar a todos los exjugadores que se consagraron y compartieron la “gloria eterna” con Osvaldo Domínguez que se hicieron parte ayer de la despedida.

Un emotivo homenaje le rindieron los integrantes de la “Barra 79″, quienes coparon con los colores franjeados el recinto y el canto generó piel de gallina. ¡¡¡Osvaldo, Osvaldo, muchas gracias de verdad, por la gloria que nos diste, nunca te vamos a olvidar!!!

TESTIMONIOS AUTORIZADOS

Como para escribir un libro sin considerar la cantidad de páginas, se sucedieron los testimonios de dolor y plenos de elogios en la que pasa a ser la memoria de Julio Osvaldo Domínguez Dibb: a continuación, algunos...

* Nery Pumpido (técnico campeón Copa 2002): “Que en paz descanses ODD. Fuiste una persona muy importante en mi vida, nunca te voy a olvidar. Te quiero mucho”.

* Raúl Vicente Amarilla (campeón Copa Libertadores 1990): “Momento muy difícil para todos nosotros. Con él se va la historia del Olimpia”.

* Alicio Solalinde (campeón Copa Libertadores e Intercontinental 1979): “Nos dejó el más grande, el Tigre ODD, que ganó todo para el fútbol paraguayo con su querido Olimpia. Hasta siempre Osvaldo”.

* Carlos Kiese (campeón Copa Libertadores e Intercontinental 1979): “Cada arenga tuya era un soplo de sabiduría para intentar ser mejores. Convenciste a propios y extraños que sí se podía, con trabajo y mística. Gracias”.

* Gabriel “Loco” González (campeón Copa Libertadores 1990): “Se fue un amigo, un compañero, un papá, un consejero, el más grande deportista de este país. Se fue el mejor deportista del país, incomparable. Tenía un corazón muy grande, enorme, y eso es lo que necesita este país, alguien con un corazón de esa grandeza”.

* Ricardo Tavarelli (Campeón Copa Libertadores 2002): “En la vida no hay mejor cosa que dejar LEGADOS. ¡Tu LEGADO vive Presidente! Gracias por hacernos ¡Creer en Grande!”.

* Víctor Quintana (exjugador de Olimpia): ¡¡”Siempre te recordaré como un gran padre!! ¡¡Gracias por las enseñanzas que me dejaste como un ganador en la vida y en nuestro Querido Olimpia!!”.

* Gerardo Pelusso (técnico de Olimpia 2011/12): “Osvaldo Domínguez Dibb fue el hombre que cambió la historia del fútbol paraguayo. Llevó al Club Olimpia a ser campeón de América varias veces y campeón del mundo”.

* Miguel Cardona (actual presidente del Olimpia): “Osvaldo Domínguez Dibb marcó un camino, creyó que lo imposible era posible y lo consiguió. Se fue el más grande dirigente del fútbol paraguayo”.

* Hugo Vigray (autor del libro “Memorias de la gloria. Mi vida”, biografía de don Osvaldo: “No sé si alguna vez habrá otro dirigente que pueda igualar los pergaminos de Osvaldo. Demasiado difícil. Solo puedo decir que, en este momento de dolor para el pueblo franjeado, de todo corazón, va mi abrazo de condolencias para toda su familia”.

* Alejandro Domínguez (hijo y titular de la Conmebol): “Te fuiste campeón, siempre valiente, siempre aguerrido, siempre desafiante. De la nada a la cima, trabajador incansable y admirable. Un verdadero campeón de todo, de la vida. Descansa en Paz Campeón! Te amaremos siempre!”.

* Osvaldo Domínguez Dibb (+): “El deporte me enseñó y hasta me disciplinó en la vida, en aceptar la injusticia y la justicia. Después me ayudó mucho para manejar a los jugadores, al plantel de fútbol. Yo fui jugador y aprendí a ser suplente y titular. A cómo se le trata al suplente y cómo se le trata al titular. En eso me ayudó mucho”.

Todas las asociaciones y clubes se sumaron.