Esto respondió el médico forense al comunicado del fiscal general Emiliano Rolón

El Dr. Martín Alfaro calificó el comunicado del Ministerio Público como gravísimo. Según refirió, en el comunicado se sostiene que él dijo falacias; sin embargo, él expresó que la sociedad sabe la realidad precaria del Ministerio Público.

Subrayó que la Fiscalía es de todos y debe funcionar eficientemente porque el pueblo paraguayo necesita justicia y necesita que se investigue ante cualquier hecho. Sostuvo que, con el comunicado emitido hoy, el fiscal general del Estado se rebajó para hacer un comunicado que va dirijo a un funcionario de bajo rango.

Aclaró que en ningún momento dijo que se deja de cumplir los turnos, porque es un trabajo imprescindible para hacer la investigación y hacer justicia. Por el contrario, denunció que el fiscal general obliga a los médicos forenses a trabajar fuera de sus horarios remunerados, incluso abandonar sus guardias en IPS en un día que no hay medios forenses.

Denuncias sobre precariedad es de hace tiempo

Sobre los de las vías de denuncia, asintió que la Inspectoría General es para denunciar alguna falta. En ese sentido, los médicos forenses de Alto Paraná han enviado reiteradas veces los pedidos de insumos e instrumentales; sin embargo, nunca fueron respondidos.

“Pablo Lemir no respondió ninguna nota. Si uno hace pedidos y no se responden, entonces hay que recurrir a la prensa”, dijo. Aclaró que este pedido no es solo de ahora, sino de hacer mucho tiempo.

Manifestó que los fiscales deben contar con pruebas científicas, pero si no tienen las pruebas necesarias, la investigación es deficiente. “Yo sé que mi rol es forense. Él (por el fiscal general) está amenazando de que si no me gusta trabajar en la precariedad, que me retire. Pero yo soy un apasionado a mi labor”, expresó.

Aclaro que nadie dejó de constituir el compromiso que le corresponde, así mismo, sostiene que su denuncia del trabajo precario es cierta. “Si al fiscal general no le gusta que se le diga la verdad, pues lo siento mucho”.

Pablo Lemir se adhiere a la denuncia

El médico forense, Pablo Lemir, se adhirió a la protesta y dijo que la precariedad en el que trabajan no es algo nuevo. “Venimos reclamando la falta de inversión, debido a la falta de presupuesto”, lamentó.

Recordó que desde el 2018 viene denunciando que no puede ser que exista solo una Morgue Judicial que cubra todo el país. “Tampoco podemos seguir teniendo una sola clínica forense en todo el país. Necesitamos más recursos en infraestructura, en talento humano y en tecnología”, resaltó.

Aclaró que proveer las herramientas necesarias a los médicos forenses sin tener otra morgue no tiene mucho sentido. “Es una deficiencia que tenemos como país”, denunció.