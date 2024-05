Esta es la lista de algunos presidentes del Paraguay que fueron masones

En el Día del Masón Paraguayo, este martes 14 de mayo, el templo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay organiza una visita enfocada a conocer que es la masonería en general, para que la gente conozca los símbolos, los talleres masónicos, ya que podrán ingresar a los templos, según explicó el historiador Fabián Chamorro, quien será el guía del recorrido.

“Después va a haber un acto donde van a aparecer a unos personajes históricos de la masonería paraguaya. En el museo, que ya está dentro del predio del palacio, la gente va a poder ver collarines, medallas, libros todo de la masonería, inclusive reliquias de grandes masones, como tenemos por ejemplo, el bastón de don Bernardino Caballero, que tenía una cuchilla, que es una toda una reliquia que tiene más de 150 años y otras cosas más que tiene el templo”, explicó en conversación con ABC Cardinal.

Indicó que el ingreso es en cuatro turnos, desde las 16:00 hasta las 20:00, por orden de llegada, debido a que tuvieron una experiencia con “La noche los museos”, que se desbordó, pese a que hicieron un registro previo, hubo gente que llegó tarde que se molestó. “Llenamos el templo que tiene una capacidad para 400 personas y cerramos, pero la idea es que cada hora los grupos se vayan renovando”, precisó.

Estos fueron los presidentes masones en Paraguay

Fabián Chamorro fue consultado sobre quiénes son los masones históricos, famosos y que llegaron a ocupar cargos importantes en el Paraguay. Agregó que muchos masones participarán de la visita guiada al templo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.

“Los primeros 12 presidentes de la República de Paraguay fueron masones. Cirilo Antonio Rivarola, Cándido Bareiro, Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Alberto González, Emilio Aceval, Cecilio Báez, Domingo Ferreira, etcétera. Esa primera camada hasta antes del siglo 20. Gran parte de los parlamentarios y ministros del Poder Ejecutivo también eran masones”, señaló.

Contó que los masones siempre actuaron de manera pública, incluso tuvieron un periodo de brillo absoluto que termina con la Guerra del Chaco, ya que se desató una guerra entre la masonería y la Iglesia Católica, que la gana la Iglesia Católica. Agregó que a partir de la década de 1930 los masones se recluyen definitivamente en sus templos.

Preparan desfile de masones

Chamorro contó que los masones desfilaban en las fiestas patrias, así como hoy en día desfilan los alumnos, pero que las actividades públicas de los masones terminaron después de la Guerra del Chaco, siendo que hasta Higinio Morínigo empezó una persecución contra la masonería que casi hizo desaparezca del Paraguay.

“Ellos se vuelven a reorganizar a partir del periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner, allá por la década de 1960, 12, 13 años después de la caída de Higinio Morínigo, y a partir de ahí ya no recuperan el brillo que tuvieron a fines del siglo 19 y principios del siglo 20″, indicó.

Agregó que para el 18 de mayo la Gran Logia Simbólica de Paraguay va a desfilar como lo hacía allá por el 1915, 1919. Si bien va a ser corto, aproximadamente de una cuadra, nada más, la actividad tiene como fin el que la masonería se abra a la sociedad y se integre como hace ya más de un siglo.

Masones en Paraguay

Fabián Chamorro afirmó que hay aproximadamente 10.000 masones en Paraguay, que integran aproximadamente 11 logias, pero el problema se da con respecto a la regularidad e irregularidad, ya que es Inglaterra la que regula el reconocimiento oficial a las logias, siendo hasta el momento La Gran Logia Simbólica de Paraguay la única reconocida por los ingleses y que es la más grande, contando con aproximadamente 4.000 miembros.

“Este es el país donde somos tres y formamos cinco grupos. Habla un poco de nuestra idiosincrasia y de como nos manejamos en todo, no solo en la masonería. De hecho, es una institución donde están hombres, no hay ningún tipo de perfección, hay un discurso, hay una filosofía de hombre masón que impacte de manera positiva en la sociedad”, refirió.

También dijo que hay masonas (mujeres masonas) y logias mixtas, pero en el caso de las mujeres es más complicado, porque los ingleses, que son quienes siguen regulando la masonería simbólica regional, no admiten todavía mujeres.

Conflicto entre Iglesia Católica y Masonería ya no tiene sentido

Chamorro contó que el conflicto entre la Iglesia Católica y los masones se dio con el primer escrito papal contra la masonería en 1738, cuando la masonería recién tenía 20 años, considerando que se fundó en 1717. Dicho conflicto se dio por una cuestión de poder, considerando que El Vaticano sostenía un poder terrenal cuando eso, al ser poseedor de grandes extensiones de territorio en Italia y la masonería fue una de las entidades que más luchó contra la Iglesia para que pierda ese poder terrenal, por lo que siempre la terminó condenada.

“Hoy en día ya no tiene mucho sentido. La Iglesia en aquel momento propugnada el hecho de que la Monarquía tenía que seguir existiendo, que el poder de la Iglesia tenía que seguir reinando, no solamente en lo divino, o sea, no solamente en el cielo, no quería que haya una educación laica. Eso ya terminó, estamos en una sociedad nueva y es muy raro que la Iglesia siga hasta ahora enemistada con la masonería”, señaló.

Contó que le sorprendió que en noviembre del año pasado, el Papa Francisco seguía diciendo que era incompatible que un católico sea masón y contó inclusive que había expulsado a un sacerdote que era masón. “En Paraguay hay sacerdotes masones, de hecho, llegaron a cargos muy importantes. Se cree que uno de los papas del siglo XX fue masón, así que hay gente que llegó a puestos relevantes de la Iglesia Católica”, aseguró.