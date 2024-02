Lucas Bovaglio: “Nada para reprochar al equipo”

“El sabor es agridulce a pesar de que sumamos un punto, porque teníamos la ilusión de volver a sumar de a tres. Veníamos de una victoria jugando de visitante y queríamos extender este buen momento jugando en casa. No se pudo sumar de a tres, pero al equipo no hay nada para reprochar”, manifestó Lucas Bovaglio, entrenador de Guaraní tras el empate 1-1 ante Ameliano.

Lea más: Guaraní vs. Sportivo Ameliano: Resultado y resumen

Consultado sobre que puntos valora de su equipo, que jugo mucho tiempo con un hombre menos, el técnico argentino indicó: “Rescato la entereza de nunca resignar sus posibilidad de ganar. Más allá que Ameliano tuvo una muy clara en el segundo tiempo, la sensación era que, a pesar de tener un hombre menos, buscamos más el quedarnos con la victoria”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la expulsión, Bovaglio expresó que no pudo observar bien lo que pasó, pero señaló: “Estos son hechos que nos tienen que dejar algo, que enseñar que son cosas que en la medida que se pueda no volver a repetir. Se dio un partido físico como lo habíamos planeado. Once contra once sabíamos que iba a ser difícil, y con un hombre menos fue un poco más difícil”.