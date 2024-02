Rivas: “Tenemos que salir a buscar el partido”

“Estamos felices por las dos victorias que tuvimos, mañana tenemos de nuevo la oportunidad para seguir por este camino, vamos a tratar de hacer lo mejor para dejar la victoria en casa”, dijo el ex Cerro Porteño en conferencia de prensa.

Fue a Nacional para tener continuidad. “Me propuse jugar y tener continuidad, para eso vine a Nacional y espero seguir así durante la temporada. El profesor me habló de su esquema, gracias a Dios me están saliendo bien las cosas”.

Habló del rival del miércoles. “Atlético Nacional es un grande de Sudamérica, nosotros tenemos que hacer lo mejor dentro del campo de juego para buscar la victoria e ir a Colombia a buscar la clasificación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó que jugando de local tienen que salir a buscar el partido así como vienen haciendo para poder ganar y después ir a pelear por la clasificación.

Contó que lo recibieron bien en Nacional. “Estoy contento con el nivel del equipo, los compañeros ya querían ganar los partidos, lastimosamente no se estaba dando y ahora sí. Me recibieron de buena forma, eso fue algo positivo, ahora tenemos que estar todos juntos para seguir ganando”.