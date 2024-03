Kili Rojas: “Me tocó una mala racha”

“Me hago responsable del primer gol (de Juan Alfaro). Pensé que estaba bien ubicado. Queriendo hacer bien las cosas, se desespera uno por no poder convertir”, señaló el paraguayo tras la caída por 3-0 del miércoles. En el duelo de ida, disputado en Asunción, ya se había cuestionado al Kili Rojas por su floja respuesta en el gol de Diego Duarte (1-0).

“Puedo tranquilamente salvarme y decir que me falta adaptación, recién llegué, me bajé del avión y llegué a un equipo grande. Son rachas, me tocó estar en una mala racha en este partido”, expresó el portero.