Paulo Da Silva y la despedida en el club de origen

El club oceánico fue donde inició su exitosa carrera que terminó realizando el defensor mundialista con Paraguay en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

“Oficialmente arranco mi última pretemporada y temporada como profesional en un club que me dio todo. Me fui en 1995 y regreso después de 29 años para decir gracias de corazón a todos por el cariño. Sentimientos encontrados porque este será el último año del Flaviano Díaz, estadio que me vio nacer”, dictaba parte del escrito de Da Silva en su cuenta de Instagram.

“No sé cuanto durará este viaje, pero prometo disfrutar cada minuto de entrenamiento y cada minuto de juego. Gracias a todos los que conforman el glorioso Atlántida Sport Club, sin ustedes nada hubiera sido posible”, decía la otra parte del escrito publicado en redes sociales.

Paulo Da Silva había iniciado su carrera en 1995 en filas de los “arrancayuyos”. En dos ciclos, obtuvo tres títulos con Libertad (2002, 2003 y 2019). En su paso por el exterior conquistó tres campeonatos en filas del Toluca, del fútbol mexicano (2005, 2006 y 2008).

Su última aventura como jugador había sido en el 12 de Junio de Villa Hayes, posteriormente se incorporó al cuerpo técnico de Humberto “Loro” Ovelar, con quien estuvo trabajando de cerca en Sol de América, durante la actual temporada.