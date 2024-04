Matías Rojas, durísimo contra la directiva de Cerro Porteño: “De 100 jugadores, 99 tienen problemas con el club”

Matías Rojas es canterano y debutó en Cerro Porteño, pero al parecer continúa en litigio con la institución de Barrio Obrero. En 2021, el jugador había enviado, por medio del oficial de Justicia Cristian Amarilla, a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) un embargo al club por valor de US$ 363.000 (US$ 330.000 por deuda y US$ 33.000 por gastos de justicia).

Lea más: Matías Rojas: La llegada al Inter Miami y jugar con Lionel Messi

Este viernes, en exclusiva con el Cardinal Deportivo, Rojas reveló que el Ciclón todavía no pagó. “No, nunca. Eso creo que está en nuestra justicia, sigue ahí. Es medio difícil a veces desde nuestro punto porque ellos deciden a veces con el bolsillo del otro y el hincha tiene una perspectiva de afuera, normalmente errada o normalmente inducida”, contó el jugador de 28 años.

Matías Rojas y los problemas con Cerro Porteño

“Siempre nos caen a nosotros y todos los que llegaron a salir de la cantera tienen un o dos inconvenientes con el club. Todos los que salen son cerristas y no es un solo jugador. A veces a nosotros nos cuesta mucho hablar porque al que se le pega es al jugador porque no hay una imagen para la crítica desde el lado de ellos”, agregó Rojas contra los directivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es delicado hablar, no me gusta, cada uno hace su trabajo como puede, pero llegan situaciones en las que uno tiene que hablar y debe pelear por lo suyo. Porque tampoco está en buenas manos, si se supiera que están en buenas manos es otro el caso (…) Si el dinero que ellos no pagaron va a algo bueno, sería suficiente, pero no”, continuó Rojas, que el martes fichó por el Inter Miami.

Matías Rojas: “Seré cerrista hasta que me muera”

Matías Rojas aclaró que “estoy tranquilo” con respecto a las críticas de los hinchas por haber demandado a Cerro Porteño. “Estoy tranquilo, me peguen o no me peguen, esa es la historia de mi vida. Me peguen o no me peguen seré cerrista hasta que me muera. Ayer estuvimos viendo el partido (Cerro Porteño vs. Fluminense)”, subrayó el zurdo.

Lea más: Es oficial: Inter Miami presentó al paraguayo Matías Rojas

“Se hablará bien o mal y a veces cansa, uno explota porque te pegan por algo que no es tu culpa. Ese lado me duele a mí porque soy cerrista. Ahora en Brasil fue lo mismo (con Corinthians), pero no tiene el peso emocional que tiene Cerro y Paraguay. Y siempre los malos somos nosotros los jugadores”, añadió Rojas en charla con ABC Cardinal.

Matías Rojas: “El hincha no es y nunca fue boludo”

Por último, Rojas habló del hincha. “El hincha no es boludo, el hincha sabe, no es ningún boludo y nunca fue boludo. A veces tiene opiniones erradas por algo pasional, pero cuando va a la cancha sabe, se da cuenta. De cien jugadores que salieron, noventa y nueve tienen problemas. ¿Y quién es el problema, los jugadores o el resto?”, finalizó el ex-Racing desde Miami.