Héctor Ponce asegura que la derrota pasó por la falta de eficacia de su equipo

“No pudimos culminar las situaciones que tuvimos, Sol de América se encontró con un gol a los diez minutos y desde ahí supieron manejar un poco el trámite del partido y nosotros tuvimos nuestras opciones, pero nos está faltando terminar la jugada, creamos las opciones, tenemos chances debajo del arco prácticamente que no podemos convertir. Esto es fútbol, no éramos los mejores cuando sumábamos los puntos, ni somos los peores ahora, hay que seguir trabajando y limpiar la mente para el partido que viene”, manifestó el argentino.

El conductor del “rojo mallorquino” aseguró que uno de los puntos a corregir es la falta de efectividad. “Uno siempre aspira a por lo menos llevar un punto, pero creo que, en el desarrollo general, ellos tuvieron las opciones y las concretaron, mientras que nosotros no, así que ahí está el resultado final, que nos hace abrir un poquito los ojos. Tenemos que seguir trabajando, afinar un poco más la puntería para así tratar de definir las muchas situaciones que creamos, ya nos pasó en la fecha anterior contra Libertad, que tuvimos cinco situaciones sin concretar y ellos crearon tres e hicieron dos”.

El entrenador además fue autocrítico en las acción que desembocó en el tempranero atento de Sol de América. “Esa es una de nuestras fortalezas y hoy nos hacen un gol de pelota aérea, son situaciones de juego, a veces tenemos buen trabajo defensivo en ocasiones las rechazamos otras veces son virtudes del oponente, como se dio en este partido, que Sol de América nos convirtió un gol así a los diez minutos, después equilibramos las situaciones, tuvimos ocasiones de gol que no la hicimos, después cuando estábamos jugados viene el segundo gol de ellos, llegamos a acortar la diferencia pero no fue suficiente”.