A las canchas de Caraguatay, arrancó el campeonato de esta temporada

El Jueves Santo pasado arrancó el campeonato de la Liga Caraguatay de Deportes (fundada el 14 de Febrero de 1965) y la sede del puntapié inicial como del primer partido de la temporada fue la cancha del Comandante Lara, donde el Club 24 de Junio se impuso 1-0 a Norte América. Este enfrentamiento que abrió la brecha fue producto del sorteo realizado tras los actos de inauguración.

El evento en el día santo arrancó con el desfile de los dieciséis equipos participantes, el campeón defensor de la corona es el Club 24 de Junio y el campeonato 2024 lleva la denominación de “Homenaje a la Selección de Caraguatay Infanto Juvenil 1986″.

El arranque del nuevo torneo fue respaldado con la presencia del presidente de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), Óscar Ramírez, autoridades locales.

La primera fecha

Los demás juegos de la 1ª fecha. Entre el sábado y domingo pasados se completó el calendario de la jornada inaugural y los resultados registrados fueron:

Serie A: Jóvenes Unidos 1 – 12 de Junio 0 y 8 de Diciembre 0 – 6 de Julio 1.

Serie B: Comandante Lara 1 – Cordillerano Central 1 y Sportivo Caraguatay 3 – Deportivo Río Negro 0.

Serie C: Guaraní 1 – Mariscal López 2 y 27 de Diciembre 1 – 3 de Febrero 1.

Serie D: 24 de Junio 1 – Norte América 0 y Atlético Independiente 1 – Sportivo Alfonso Loma 4.

La segunda ronda

El domingo, en horario simultáneo, a las 15:30, se disputarán los emparejamientos de la segunda fecha del campeonato. La cartelera asigna estos duelos:

Serie A: 6 de Julio vs. 12 de Junio y 8 de Diciembre vs. Jóvenes Unidos.

Serie B: Deportivo Río Negro vs. Cordillerano Central y Sportivo Caraguatay vs. Camandante Lara.

Serie C: 3 de Febrero vs. Mariscal López y 27 de Diciembre vs. Guaraní.

Serie D: Sportivo Alfonso Loma vs. Norte América y Atlético Independiente vs. 24 de Junio.