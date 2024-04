Aldo Bobadilla: “fue el mejor partido que jugó Tacuary en nuestra era”

“Fue el mejor partido que jugó Tacuary en nuestra era, jugamos muy bien, recibimos un gol de manera involuntaria, de un penal. Hasta ese momento nosotros manejamos mejor la pelota, tuvimos ocasiones cerca del arco de ellos, se veía el protagonismo que queríamos buscar dentro del juego, nos hacen el gol, y evidentemente con menos espacios es mucho más complicado llegar al gol, generamos muchas ocasiones de gol. Nos vamos con un empate que no me deja contento, porque queríamos ganar, pero muy feliz por la manera en que jugamos, creo que si continuamos así, vamos a seguir sumando muchos puntos”, indicó el conductor del “Buque”.

El técnico albinegro aseguró que a su equipo solo le faltó estar finos en la puntada final. “A veces es difícil, tuvimos frente al arco ocasiones de gol muy cantadas, a veces no quiere entrar, pero de igual manera entró uno que nos ayudó a estar satisfechos por lo que sucedió hoy. Vamos a seguir trabajando, tenemos muchos lesionados, es una cuestión que preocupa, pero contamos con un plantel muy comprometido y hoy sin muchos delanteros en el banco, Tacuary hace un buen partido y saca un resultado que por la manera en la que se jugó, por lo que propuso el equipo, nos vamos satisfechos y contentos de cierta manera”.

Bobadilla expresó que en su primer mes va viendo cosas buenas en el funcionamiento del equipo y aseguró que el cambio de Camacho fue por pedido del experimentado delantero. “Estamos por cumplir el mes de trabajo, hoy se vieron muchas cosas buenas, siempre hay que ir corrigiendo algunas cosas. Es muy difícil en corto tiempo darle una claridad absoluta a un equipo en la manera de jugar. Lo de Néstor (Camacho), sintió que no podía correr y ante la precaución de no tener una lesión más grave, él decidió no seguir, porque es una lesión que si seguía en cancha, pudo haber sido peor”.