Corinthians vs. Nacional: Paliza del Timao a la academia

La academia fue hasta San Pablo para su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante el Corinthians que llegaba al juego después de empatar en la primera fecha. Nacional tenía la obligación de sumar puntos tras perder en casa.

Los primeros minutos fueron de dominio del Corinthians, que tuvo el balón y llegaba con peligro hasta el área de Nacional. Se mostraban un poco apurados para definir y eso hacía que la defensa de los paraguayos se pare bien y saque las pelotas que llegaban al área.

Si bien Nacional no tenía la pelota, no estaba pasando mal en el campo de juego, además, tuvo un tiro libre desde buena posición que no pudo aprovechar. Hasta que a los 21 minutos se vino un mal disparo de Vera, pero el balón fue a los pies de Ángel Romero que marcó el primero para los locales.

Los paraguayos siguieron jugando de la misma manera con un Corinthians que empezó a tener muchas llegadas de riesgo hasta el arco de Antony Silva. Después de los 30 minutos, los locales tuvieron más de tres ocasiones claras para aumentar el marcador ante una academia que no logró incomodar en el partido.

Al inicio de la segunda etapa, Víctor Bernay puso a Rodrigo Arévalo por Tiago Caballero y no cambió mucho el esquema de la academia que estaba siendo bien superado por el Corinthians.

Los brasileños llegaban mucho por la izquierda por donde se movía Wesley que era el más peligroso de los atacantes del “Timao”. Romero estaba en el medio, pero con poca participación en los primeros minutos del segundo tiempo.

Las cosas comenzaron a complicarse para la academia porque Rodrigo Arévalo fue expulsado tras una fuerte falta sobre el ecuatoriano Félix Torres. Lo peor para la academia fue que pocos minutos después se vino la asistencia de Romero y el gol de Yuri Alberto.

Fue un golpe duro para la academia ese segundo gol. Ya los cambios de Bernay no le vinieron bien al equipo y así llegó el tercero por medio del paraguayo Ángel Romero tras una habilitación de Yuri Alberto. Partido totalmente sentenciado.

Pedro Raúl decoró el resultado para el 4-0 final para el equipo brasileño ante un Nacional que en el segundo tiempo no mostró absolutamente nada y está en el último lugar de su grupo con dos derrotas consecutivas.