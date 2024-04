Humberto García: “hicimos un muy mal partido”

“Hicimos un muy mal partido, en las llagadas generadas el rival nos convirtió, tuvieron una eficacia tremenda, y luego la poca productividad tanto arriba como en el mediocampo. Nos jugó una mala pasada ese gol muy temprano, tenemos que cambiar un poco la actitud que tuvimos hoy (ayer) e intentar ganar el próximo partido”, manifestó el conductor azul.

Lea más: Torneo Apertura: Luqueño vuelve a sonreír

El técnico danzarín, analizó que el rival estuvo mejor y que las lesiones influyeron de alguna manera. “No creamos buenas situaciones de juego, Luqueño jugó mucho mejor, retrocedió bien con mucha gente atrás, salía al contragolpe, nosotros no pudimos elaborar el buen juego que teníamos pensado hacer. Las lesiones que tuvimos fueron muy obligadas, se lesionaron Jorge Mora, Marcelo Acosta y Ronald Roa, fueron cambios obligados, y creo que eso fue un factor determinante también para el rendimiento del equipo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Botellón expresó que podían hacer algo más y lamentó la lesión de Jorge Mora en el calentamiento. “Podíamos haber hecho un poquito más, el responsable del equipo soy yo, no tuvimos un buen partido, ni una una buena noche. Lastimosamente Jorge Mora, que era una carta importante en el equipo por el buen rendimiento que tuvo contra Guaraní, tuvo un esguince de tobillo bastante importante en el calentamiento y tuvimos que cambiar sobre la marcha”.

García reconoció además que no vienen efectuando el plan que tenían para la segunda rueda. “En forma global mínimamente pensábamos en ganar cuatro a cinco partidos en la segunda rueda, lastimosamente no nos están saliendo las cosas, perdimos un partido que no teníamos que perder contra Guaraní jugando bien, contra Olimpia la misma cosa. El de hoy (ayer) fue un mal partido, una mala presentación de nuestro equipo, perdimos mal, fuimos superados por el rival, solo nos queda trabajar y ganar los partidos que vengan”