Torneo Clausura: Cargado de emociones

Amargo para uno y gran euforia del otro

Un arranque y un final sorprendente en Los Jardines del Kelito. Porque ni el más optimista, o el más pesimista, podría imaginar el partido que regalaron Tacuary y Guaraní, con ocho goles.

El equipo de Aldo Bobadilla tuvo una ráfaga importante en ofensiva para ponerse a tres goles de diferencias y dejar completamente mareado a un Guaraní, que pagó carísimo su mal arranque en el encuentro.

Óscar Ruiz, Orlando Colmán y Luis Cabral fueron los encargados de anotar los goles para el elenco de barrio Jara, ante el desconcierto del técnico aborigen Francisco Arce.

Al no encontrar reacción de sus jugadores en los minutos siguientes, Chiqui Arce ordenó los primeros dos cambios de hombres y también de figura táctica. De estar jugando con un 3-5-2, pasó a parar su equipo con un 4-4-2.

Eso le dio un mayor equilibrio a su equipo en todas las zonas del campo e inclusive llegaron a descantar con el gol de Adrián Alcaraz. Pero, buscando mayor protagonismo, volvió a realizar otras dos variantes y su equipo fue un aluvión.

Una tras otra fueron las llegadas del cuadro visitante, pero careció de precisión y efectividad para volver a acortar la distancia.

Para la complementaria, Aldo Bobadilla ordenó tres modificaciones, siendo la más resaltante la de Nicolás Morínigo, con quien buscó un referente para las contras.

Pero el Buque se olvidó de jugar y terminó metiéndose muy atrás. Esto permitió que el Aborigen posicione muchos hombres en terreno rival y más en zona de definición.

Daniel Pérez puso el encuentro a tiro de empate y minutos después Walter González anotó el tercer tanto para el cuadro aurinegro.

Cuando parecía que nada más podía sacudir al juego, llegaron los goles de Pablo Espinoza, a los 93′, y el de Walter González a los 94′.

“Tuvimos diez minutos de terror”

“Tuvimos diez minutos de terror. Para mi los errores fueron básicos y de desatenciones. Después casi lo terminamos perdiendo que me parece iba a ser algo injusto”, fueron las primeras expresiones de Francisco Chiqui Arce, técnico de Guaraní, tras el empate 4-4 con Tacuary.

Consultado sobre el motivo de los cuatro cambios tempraneros, Chiqui explicó: “No me gustó la línea de tres. El problema estuvo en no despejar, en no salir a presionar al rival. En los tres goles perdimos la marca. Por eso cambiamos de sistema”.

Por su parte, el entrenador de Tacuary, Aldo Bobadilla expresó: “Arrancamos muy bien, con tres goles de diferencia, pero no lo pudimos sostener. Cometimos errores muy marcados que hicieron que el rival nos pueda emparejar el marcador”.

“Sumamos, pero tuvimos todo para ganar el partido y molesta que no lo pudimos sostener”, finalizó.