La APF todavía no levantó la sanción a la jugadora que denunció presunto acoso sexual en la selección Sub 20

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) todavía no levantó la sanción a la jugadora de la selección paraguaya femenina Sub 20 que denunció un presunto abuso sexual de un integrante del cuerpo técnico durante los trabajos previos al Sudamericano de la categoría. A causa de la determinación de la entidad, la futbolista no puede disputar el Campeonato Anual Femenino.

Lea más: La Sub 20 ratificó desde Ecuador la denuncia por supuesto acoso

La denunciante había renunciado a la convocatoria por miedo a convivir con el denunciado en Guayaquil, donde la Albirroja disputó el certamen y logró el boleto al Mundial Colombia 2024, que arrancará el 31 de agosto. A pesar de la denuncia, que fue pública en ABC, y de una investigación abierta en la APF, el organismo rector del fútbol paraguayo mantiene la suspensión.

Olimpia y Cerro, notificados por violar protocolo

Por su parte, Olimpia y Cerro Porteño fueron notificados por la Asociación Paraguaya de Fútbol de una violación del protocolo en la campaña de tolerancia cero. La cuenta de X de APFfutbolFEM no publicó la foto de las jugadoras en el cartel “Tolerancia cero al acoso”, en la previa del superclásico, como si ocurrió con los demás encuentros de la ronda pasada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Investigación y sumario?

Apenas trascendió la denuncia de la futbolista, a través de nuestro medio, en la Asociación Paraguaya de Fútbol se decidió hacer volver inmediatamente al integrante del cuerpo técnico de la selección que entonces competía en el Sudamericano con sede en Ecuador. A partir de ahí, nada se supo del resultado de la investigación que comenzó casi tres semanas atrás. Si se supo de la multa que recibirán los clubes Olimpia (donde milita la denunciante) y Cerro Porteño.