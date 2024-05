Ameliano, ingresos y cambio de localía

La V azulada asegurada la suma de 1.470.000 dólares en el torneo internacional, US$ 225.000 por el filtro local contra Olimpia, US$ 900.000 por los tres partidos en condición de local en la fase de grupos, más US$ 340.000 por sus tres victorias. De disputar el repechaje por un lugar en octavos de final, embolsará US$ 500.000.

En cuarto al duelo de mañana contra Trinidense, inicialmente fijado para Los Jardines del Kelito, el mismo se cumplirá en el Feliciano Cáceres de Luque (17:00), al existir un contrato entre River Plate y Tacuary, por el cual el Buque de barrio Jara, que aportó para las mejoras, tiene exclusividad para la utilización del coliseo riverista en la división mayor.