Tacuary ya está en el este, Ruiz habla del juego ante Cerro

“Estamos bien, nos estamos mentalizando para el partido, tenemos cosas diferentes, pero importantes por lo que jugamos ambos equipos, ellos por el campeonato y nosotros por escapar del descenso. Ya estamos en Ciudad del Este”, fijo Ruiz a la 730 AM, ABC Cardinal.

Habló del rival de turno. “Sabemos lo que es Cerro, son fuertes, vamos a entrar a jugar con todo para sacar un buen resultado, es lindo jugar porque habrá mucha gente en el estadio”.

Afirmó que quedaron dolidos tras el partido ante Sol. “Contra Sol nos quedamos dolidos y con vergüenza, con 10 hombres empatamos, nos desconcentramos e influyó el árbitro que no cobró un penal y expulsó a Camacho”.

Tacuary no podrá contar con Néstor Camacho y Marcos Cáceres. “Tenemos dos restas importantes, pero hay compañeros que lo sustituirán y lo harán de gran manera porque tiene condiciones. Yo hablé con el árbitro Juan López el miércoles, yo no finjo faltas, él me dijo que me tiré antes. No quiso escuchar nada en la expulsión de Camacho, confirmó rápidamente”.

Para él es especial jugar ante Cerro Porteño. “Es un partido especial contra Cerro Porteño, será un lindo partido, si hago un gol no voy a festejar por el cariño que le tengo al club y las cosas lindas que pase ahí”, finalizó.