Troadio Duarte: “no pudimos concretar, no fuimos efectivos”

“Golpea bastante la forma abultada que se dio en el resultado final. Veníamos de tener un triunfo importante ante un rival directo, hoy no estuvimos a la altura del compromiso, Nacional aprovechó las oportunidades que tuvo, en el primer tiempo tuvimos nuestras chances de empatar, pero lastimosamente no pudimos concretar, tuvimos jugadas muy claras, pero no fuimos efectivos”, expresó el conductor unicolor.

Lea más: Nacional vs. Sol de América: La academia vuelve al triunfo

El técnico oriundo de Villarrica expresó que intentarán revertir la situación en la dos fechas restantes que serán ante rivales directos en la lucha por la permanencia. “Trataremos de levantar esto, tenemos dos finales ante rivales directos (Sportivo Ameliano y General Caballero JLM), lo de hoy queda atrás, lastimosamente perdimos con un marcador bastante abultado. Tenemos que trabajar más tratar de mejorar en muchos aspectos, es la única manera de salir de esto, tenemos que tratar de sumar como sea en estos dos partidos que quedan”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ex Guaireña manifestó que el partido estaba parejo hasta que llegó el tanto de Leandro Meza, en la apertura del marcador. “El partido estaba parejo, hasta el primer gol, tuvimos nuestras chances que si convertíamos, el partido iba a estar más abierto y ellos iban a salir más. Se dividía mucho la pelota, el juego directo fue la clave del partido, porque las dimensiones del terreno son pequeñas, ellos fueron más efectivos, estamos tranquilos, porque tenemos buen equipo, pero hoy no se dio”.

Para concluir, Troadio se mostró preocupado por la cantidad de goles que vienen encajando. “La cancha es para los dos equipos, Nacional fue más efectivo que nosotros, el encuentro estaba muy parejo, en cuanto a ocasiones de gol, tuvimos nuestras chances también, después ellos marcan el segundo gol cuando quedamos mal parados, cuando fuimos a buscar el empate y ellos aprovecharon los espacios que dejamos. Nos están haciendo muchos goles, vamos a trabajar en eso, en que el equipo sea más ordenado y que no regale espacios”