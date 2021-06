Los equipos locales festejan en la 14ª de Intermedia

Ayer se puso en marcha la 14ª ronda del campeonato de la segunda categoría de la APF. En el turno matinal, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero venció por 1-0 a Resistencia en la “Terraza” del país.

Estadio: Río Parapití. Árbitro: Ángel Brítez. Asistentes: Juan Mendoza y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

2 de Mayo: Alejandro Bogado; Pedro Galeano (61′ Diego Centurión), Alexis Mendoza, Fabio Martínez y Crispín Oviedo; Igor Valdez, Fernando Rolón, Jorge Jara (63′ Marcelo Cáceres) y Víctor Argüello (72′ Víctor Barrientos); Pablo Villalba y Osmar Leguizamón. D.T.: Gustavo Bobadilla. Resistencia: Roberto Jara; Jonathan Roa, Óscar Brizuela, Juan Recalde y Wildo Alonso; Bruno Sierich (59′ Gerardo Arévalos), Rodrigo Burgos, Fernando Garcete y Bruno Mendieta (59′ Édgar Villasboa); Juan Agüero y Marcelo Montiel (72′ Carlos Villamayor). D.T.: Carlos Recalde.

Gol: 37′ Pablo Villalba (2M). Amonestados: 35′ Galeano, 40′ Jara, 65′ Centurión y 69′ Valdez (2M); 61′ Burgos, 69′ Juan Recalde, 70′ Montiel, 77′ Garcete, 83′ Brizuela y 87′ Villamayor (R).

Fernando de la Mora 1- Deportivo Capiatá 0

En horario vespertino, Fernando de la Mora derrotó también por 1-0 a Deportivo Capiatá en el barrio Vista Alegre.

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Cristóbal Alderete y Víctor Dávalos. Cuarto árbitro: Marco Franco.

Fernando de la Mora: Luis Uliambre; Leandro Esteche, Pedro Arce, Cristian Enciso y Richard Escobar; Adrián Alcaraz, Milver Aquino, Diego López y Giovanni Bogado (85′ Pedro Sosa); Richard Araujo (73′ Blas Franco) y Abel Bareiro (46′ Diego Melgarejo). D.T.: Mario Jara. Deportivo Capiatá: Carlos Paniego; Kevin Agüero, Sixto Ramírez, Miguel Silguero y Eric Cristaldo; Javier Maidana, Hugo López, Derlis Chávez (58′ Federico Giménez) y Albert Aquino; Rolando Villagra (46′ Ronald Roa) y Juan Chaparro (70′ Elias Moreira). D.T.: Jorge Núñez.

Gol: 81′ Giovanni Bogado, de penal (FM). Amonestados: 25′ Alcaraz, 72′ Esteche (FM); Chávez, 78′ Aquino, 80′ Agüero (C).

Hoy, seis juegos a la mañana

En el Roque Battilana a las 09:30, Tacuary vs. San Lorenzo (Árbitro, Álvaro Giménez); En el San Francisco de Asís a las 09:30, Atyrá vs. General Díaz. (Árbitro, Marcos Galeano); En La Arboleda a las 10:00, Ameliano vs. Guaraní de Trinidad. (Árbitro, Sixto Mercado); En el Antonio Aranda a las 10:00, 3 de Febrero vs. Deportivo Santaní. (Árbitro, Jorge Ruiz Díaz); En el Bosque de Pa’i Ñu, a las 10:00, Fulgencio Yegros vs. Rubio Ñu. (Árbitro, Aldo Quiñónez); En el Ka’arendy a las 10.00, General Caballero JLM vs. Iteño. (Árbitro: Juan Franco).

* Mañana: Barrio Trinidad, a las 15:00: En el estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense vs. Independiente CG.

Clasificación

General Caballero JLM 25 puntos, Independiente CG 24, Resistencia 23, Ameliano 21, Atyrá 20, 3 de Febrero 20, San Lorenzo 20, Rubio Ñu 20, 2 de Mayo 17, Guaraní de Trinidad 17, Fernando de la Mora 16, Trinidense 16, Iteño 15, Tacuary 15, Santaní 13, Capiatá 10, Fulgencio Yegros 10 y General Díaz 9.