Tembetary duerme como puntero

Este sábado comenzó a jugarse la 17ª jornada del campeonato de la Primera B y tanto Tembetary como Martín Ledesma sumaron de a tres, en los encuentros destacados. Al primero le sirvió para llegar a la cima del torneo a la espera de lo que haga el lunes Presidente Hayes, que era el líder antes de arrancar la fecha.

-Tembetary 2-1 Pilcomayo

Estadio: Complejo Tembetary. Árbitro: Arcenio Méreles. Asistentes: César Caballero y Félix Cantero. Cuarto árbitro: José Franco.

Tembetary: Francisco Peralta; Joel Roa (46´ Alexis Fernández), Sebastián Olmedo, Cristhian Fonseca y Derlis Ortiz; Justo Roa, Ever Cáceres (46´ Richard Ríos), Arturo Aquino y Agustín Paz (74´ Joel Aguilar); Alfredo Mazacote y Santiago Santacruz. DT: Marcelo Philipp.

Pilcomayo: Miguel Urquiza; Alan Evers, Fabio Corvalan, Marcelo Molinas (77´ Junior Pineda) y Giovanni Bordón (36´ Julio Irrazabal); César Ayala, José Portillo, Blas González y Sebastián Benítez Felipe Núñez y Ángel Martínez (69´ Sandino Sosa). DT: Rubén Subeldía.

Goles: 7´ Derlis Ortiz y 20´ Ever Cáceres, de penal (AT); 53´ Fabio Corvalán (P). Amonestados: 7´ Ever Cáceres, 44´ Sebastián Olmedo, 71´ Derlis Ortiz (AT); 78´ Sebastián Benítez (P).

-12 de Octubre SD 3-1 Sportivo Limpeño

-Atlántida 1-2 Colegiales

-3 de Noviembre 1-3 Martín Ledesma

-29 de Setiembre 0-0 Olimpia de Itá

Fecha 17

Domingo 18 de julio

-24 de Setiembre vs. Cristóbal Colón Ñemby, en el Proculo Cortázar, a las 09:30.

Árbitro: Óscar Amarilla

Asistentes: Juan García y Pedro Espinola

-Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Febrero RB, en el Herminio Ricardo, a las 15:30.

Árbitro: Víctor Ruíz Díaz

Asistentes: Francisco Ramos y José Medina

Cuarto árbitro: Marchelo Dominguez

Lunes 19 de julio

-Deportivo Recoleta vs. Presidente Hayes, en el Roque Battilana, a las 09:30 (TV).

Árbitro: Rodrigo Serafini

Asistentes: Silvio Coronel y Fernando Britos

Cuarto árbitro: Ángel Galeano

Clasificación: Tembetary 31, Martín Ledesma 30, Presidente Hayes 30, Olimpia de Itá 29, Colegiales 29, Cristóbal Colón JAS 29, 29 de Setiembre 23, 12 de octubre SD 21, Deportivo Recoleta 19, Cristóbal Colón Ñ 19, 24 de Setiembre 19, Sportivo Limpeño 19, 3 de Noviembre 17, Atlántida 15, Pilcomayo 14 y 3 de Febrero RB 14.