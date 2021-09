Triunfo de Colón JAS en el torneo “B”

Con el triunfo, el equipo dirigido por Víctor Ferreira desplazó del tercer lugar a su rival del turno y mantiene intacta las esperanza de ascender a la División Intermedia.

Estadio: Herminio Ricardo. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Jorge Espinoza y Félix Cantero. Cuarto árbitro: José Franco.

Cristóbal Colón de JAS: Digno Contrera; Diego Arias, Marco Acosta, Benigno Ruiz Díaz (46′ Víctor Miranda) y José Benítez; José Barreto, Matías González Riveros (46′ Jeremías Pereira), Lucas Acosta y Cristóbal Chaparro; Héctor Ojeda (59′ Mario Ricardo) y Richar Estigarribia. D.T.: Víctor Ferreira. Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Sebastián Olmedo, Ramón Mancuello, Cristhian Fonseca y Éver Cáceres; Cristhian Zárate, Manuel Maciel (65′ Wildo Candia), Alfredo Mazacote y Alexis Fernández (90′ Hugo Melgarejo); Santiago Santacruz (76′ Joel Roa) y Richard Ríos. D.T.: Luis Escobar.

Goles: 14′ José Barreto, 79′ Mario Ricardo, de penal y 83′ Lucas Acosta (CC); 12′ Éver Cáceres y 33′ Alfredo Mazacote (AT). Amonestados: 20′ Benítez, 51′ Ojeda, 68′ Contrera, 71′ Ricardo y 84′ Lucas Acosta (CC); 37′ Cáceres y 50′ Mancuello (AT). Expulsados: 51′ Alfredo Mazacote, 77′ Cristhian Zárate y 85′ Francisco Peralta (AT).

* Otro resultado: En Areguá: 24 de Setiembre 1-29 de Setiembre 2. Goles: 71′ Jean Carlos Mora (24); 40′ Víctor Zorrilla y 66′ Adriano López (29).

Clasificación

Atlético Colegiales 51 puntos, Martín Ledesma 48, Cristóbal Colón JAS 41, Tembetary 40, Presidente Hayes 39, Olimpia de Itá 37, 29 de Setiembre 33, Cristóbal Colón de Ñemby 32, Limpeño 32, 12 de Octubre SD 30, Atlántida 28, 3 de Noviembre 28, Pilcomayo 27, Recoleta 25, 24 de Setiembre 25, y 3 de Febrero RB 25.