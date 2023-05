Primera C: Esta mañana arranca la segunda fecha

La competencia de la cuarta y última categoría de la APF ofrece dos cupos de ascenso a la Primera División B, para los equipos que logren terminar en las primeras dos posiciones de la clasificación. El elenco que concluya en último lugar del promedio, perderá la categoría y será desprogramado por una temporada.

Lea más: Primera C: Paridad en el cierre de la ronda inaugural

* Barrio San Domingo (10:00). En el estadio Rafael Giménez, 12 de Octubre SD vs. Sport Colonial. Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Éver Delgado y Denis López.

* Fernando de la Mora (10:00). En el estadio Don Alfonso Colmán, Sport Colombia vs. Capitán Figari. Árbitro: Pedro Ramírez. Asistentes: Carlos Cáceres y Freddy Palacios.

* Mañana (15:00). En el estadio 26 de Febrero, General Caballero CG vs. Fulgencio Yegros; en el estadio Hugo Bogado Vaceque, General Caballero ZC vs. Atlético Juventud; en el estadio Gregorio Sarubbi, Oriental vs. 1° de Marzo.

* Miércoles (16:00). En el estadio Jardines del Kelito, Valois Rivarola vs. Pilcomayo.

* Clasificación: 12 de Octubre SD 3 puntos, Oriental 3, Sport Colombia 3, General Caballero ZC 3, 1° de Marzo 1, Valois Rivarola 1, Capitán Figari 1, Fulgencio Yegros 1, Sport Colonial 0, General Caballero CG 0, Pilcomayo 0 y Juventud 0.