Primera C: Postergados los partidos de ayer

Los tres juegos, fueron reprogramados para el miércoles, manteniendo los escenarios y horarios fijados inicialmente. En tanto, se conserva vigente el partido de hoy, que debía completar la disputa de la segunda fecha del torneo de la cuarta y última categoría de la APF.

* Hoy, en el barrio Mburicaó (16:00). En el estadio Jardines del Kelito, Valois Rivarola vs. Pilcomayo. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Óscar Núñez y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Carlos Chaparro.

* Miércoles (15:00): en el estadio 26 de Febrero, en Luque, General Caballero CG vs. Fulgencio Yegros; en el estadio Hugo Bogado Vaceque, en Zeballos Cue, General Caballero ZC vs. Atlético Juventud; en el estadio Gregorio Sarubbi Ortiz, en Zeballos Cue, Oriental vs. 1° de Marzo.

* Clasificación: 12 de Octubre SD 6 puntos, Sport Colombia 6, Oriental 3, General Caballero ZC 3, 1° de Marzo 1, Valois Rivarola 1, Fulgencio Yegros 1, Capitán Figari 1, General Caballero CG 0, Pilcomayo 0, Juventud 0, Sport Colonial 0.