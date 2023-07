Primera C: Se juega en Zeballos Cue

El puntero invicto del certamen de la cuarta categoría, Sport Colombia jugará el domingo, en su escenario ante el General Caballero de Zaballos Cue, posicionado en el tercer lugar de la clasificación.

Por su parte, el más inmediato perseguidor del “Toro fernandino”, el 12 de Octubre de Santo Domingo, tendrá que ir mañana hasta Ñemby, para medirse con Fulgencio Yegros.

El torneo del último circuito de la APF consta de 22 rondas, al cabo de las cuales el monarca y el subcampeón se adjudicarán los dos cupos de ascenso a la Primera División B. El que concluya último en el promedio, será desprogramado por una temporada.

* Zeballos Cue (10:00). En el estadio Hugo Bogado Vaceque, Atlético Juventud vs. 1° de Marzo. Árbitro: Matías Cantero. Asistentes: Óscar Núñez y José Coronel. Cuarto árbitro: Julio Paiva.

* Mañana (10:00). En el estadio Bosques de Pa’i Ñu, en Ñemby, Fulgencio Yegros vs. 12 de Octubre SD; 15:00: en el estadio Celestino Mongelós, en barrio Santa Ana, Sport Colonial vs. Capitán Figari

* Domingo (10:00). En el estadio Agustín Báez, en Mariano Roque Alonso, Pilcomayo vs. Oriental; 15:00: en el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, General Caballero CG vs. Valois Rivarola; en el estadio Don Alfonso Colmán, en Fernando de la Mora, Sport Colombia vs. General Caballero ZC.