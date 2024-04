Primera B: Cinco partidos dan inicio a la segunda ronda

A diferencia de la temporada anterior, el torneo de la tercera categoría ofrece dos plazas directas a la División Intermedia para el monarca y el subcampeón. Los dos últimos posicionados en la tabla de promedios, pasarán a formar parte de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

* Itá (10:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS. Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: Lorenzo Giménez y Juan Bogado. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

* Itauguá (15:30). En el estadio Luis Salinas, 12 de Octubre vs. 24 de Setiembre. Árbitro: Édgar Barrios. Asistentes: Jorge Martínez y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* La Chacarita (15:30). En el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs. 3 de Noviembre. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Molas. Cuarto árbitro: José Cuenca.

* Barrio Tacumbú (15:30). En el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi. Árbitro: Alberto Candia. Asistentes: Jeremías Cohene y Denis López. Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

* Villa Hayes (18:00). En el estadio Isidro Rousillón, Benjamín Aceval vs. 12 de Octubre SD. Árbitro: Alcides Gray. Asistentes: Félix Cantero y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Mañana (10:00). En el estadio Pablo Patricio Bogarín, en Ñemby, Cristóbal Colón Ñemby vs. 29 de Setiembre. 15:30: en el estadio Conmebol (Ex - Adrián Jara), en Luque, General Díaz vs. River Plate; en el estadio Optaciano Gómez, en Limpio, Sportivo Limpeño vs. Sport Colombia.

* Lunes (10:00). En el estadio Erico Galeano, en la ciudad de los “mitos y leyendas” Deportivo Capiatá vs. Atlántida SC.