Intermedia: “León” ganador en Lambaré

El “León” chaqueño había registrado dos derrotas y un empate luego de su arranque victorioso. Mientras el Librero, ahora con Aldo Morel al mando, sigue sin puntuar.

Estadio: Luciano Zacarías (Lambaré). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Juan Mendoza y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Armoa.

Atlético Colegiales: Juan Acosta; Marcial Núñez (62′ Rodrigo González), Marcos González, Oliver Fernández y Nazareno Palavecino; Hugo Jacquet (67′ Pablo Ortiz), Justo Roa, Alexis González (46′ Kevin Agüero) y Thiago Villalba (27′ César Ayala); Daniel Fernández y Junior Montiel (27′ Osías Fernández). D.T.: Aldo Morel. 12 de Junio VH: Francisco Espínola; Víctor González, Luis Rolón, Jeremy Flor y Fredy Ayala; Gustavo Núñez (46′ Osvaldo Cabral), Freddy Coronel, Claudio Garay (67′ Carlos Saucedo) y Nilson Camacho (67′ Kevin Lezcano); Kevin Arrúa (75′ Alexis Rojas) y Ricardo Solís (46′ José Barrios). D.T.: Germán Centurión.

Goles: 2′ Ricardo Solís, 20′ Nilson Camacho y 50′ José Barrios (12); 48′ César Ayala y 47′ Oliver Fernández (C). Amonestados: 38′ Roa y 91′ D. Fernández (C); 93′ Rojas (12). Expulsados: 48′ M. González (C); 48′ Espínola (12).

Se cierra la quinta ronda

La quinta ronda del certamen de la segunda categoría de la APF se completa hoy con un par de lances que se disputarán en La Chacarita y en la “Perla del Sur II”.

El torneo semiprofesional consta de 30 rondas, al cabo de las cuales el monarca y el subcampeón se adjudicarán los cupos directos a la élite. Los que concluyan en los tres últimos lugares de la tabla de promedios, terminarán perdiendo la categioría.

* Barrio Ricardo Brugada (17:15). En el estadio Tomás Beggan Correa, Resistencia SC-Sportivo Carapeguá. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Darío Gaona y Derlys González. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Encarnación (19:30). En el estadio Villa Alegre, Encarnación FC vs. Guaireña FC. Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Víctor Dávalos y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.