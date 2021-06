“Tenemos sondeos al igual que el Cádiz, pero nada concreto”

Javier Monges reconoció que el Cádiz CF consultó por Santiago Arzamendia, pero que al entorno del lateral izquierdo no llegó ninguna oferta formal. El club español estaba detrás de un defensor uruguayo de Peñarol, pero la operación cayó y la mirada apunto al zurdo del Ciclón. “Tenemos tres sondeos al igual que este club español, pero nada concreto aún”, expresó el abogado del jugador al Cardinal Deportivo.

Desde Cádiz, El Desmarque, medio que reveló el interés, puntualizó que la entidad española no pagaría los seis millones de dólares que estipula la cláusula de rescisión, aunque en el Azulgrana, podrían vender al futbolista por un monto menor. “Directamente no se puede negociar porque no hay nada formal. No sé si a Cerro llegó o no algo”, agregó Monges, quien también tiene relación con Mathías Villansati, al igual que Arzamendia, actualmente en la selección paraguaya.

“Ahora mismo no hay una oferta por Villasanti como en su momento hubo y fue de Palmeiras. Él no tiene una oferta formal (...) No soy representante. Como abogado les asesoro a algunos futbolistas del plantel de Cerro Porteño”, explicó Monges, quien agregó que “le dije a Santiago Arzamendia que debe mentalizarse en hacer una buena Copa América y que se enfoque en el segundo semestre en Cerro Porteño”, culminó a ABC Cardinal.