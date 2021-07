Adrián Martínez: de la firma de contrato al primer entrenamiento

Adrián Martínez realiza el primer entrenamiento como jugador de Cerro Porreño después de estampar la firma durante el fin de semana. El sábado, el argentino oficializó el vínculo con el Ciclón a préstamo por un año con la opción de retornar a Libertad en seis meses. El atacante es el cuarto refuerzo que anteriormente incorporó a Fernando Romero (exNacional y Guaireña), Rafael Carrascal (exAmérica de Cali) y Luis Fariña (reactivó el contrato al superar un problema de salud).

Martínez llegó a la Nueva Olla para la sesión matutina, en la que trabaja con los nuevos compañeros. El atacante no estuvo en los planes de Daniel Garnero para la segunda parte del año y no viajó a Minga Guazú para el inicio de la pretemporada. En principio, el objetivo del Gumarelo fue ceder al atacante al extranjero, pero al no recibir ofertas convincentes, el futbolista fue al Complejo Internacional del Este (CIDE) para entrenar con el plantel campeón a la espera de una mejor propuesta.

Ariel Martínez, delegado azulgrana e integrante del departamento de fútbol, conversó con los directivos del Repollero y mostró el interés por el exSol de América. De esta manera y también con la llegada de Fernando Romero, Francisco Arce sustituye los lugares de Ronaldo Martínez y Sergio Bareiro, quienes junto a Julio Dos Santos, Aldo Maíz y Marcos Cáceres son las bajas para el segundo semestre, que además de la Copa Libertadores tiene el torneo Clausura y la Copa Paraguay.