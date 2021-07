Arce: “Nos robaron en nuestra propia casa”

“Creo que fue un error muy grande, muy evidente, es imposible que no se hayan dado cuenta los que estaban en el VAR, también el línea levantó muy rápido el banderín. Se invierte tanto, nos invitan para participar de charlas, pero nos robaron en nuestra propia casa. Iniciamos el partido ellos encontrando espacios, pasados 20 minutos al cambiar y jugar de nuestra manera fuimos superiores, creamos llegadas y no volvimos bien para el segundo tiempo, ellos aprovecharon para convertir los goles”, fue su análisis.

Aseguró que el tercer volante era Cardozo Lucena. “Ese tercer volante iba a ser Ángel Cardozo Lucena, después ya están los chicos, nos costó al inicio, después nos acomodamos cuando Mateus y Claudio estuvieron abiertos y Morales fue a acompañar a Boselli”.

“Hubo momentos en los primeros minutos de ambos tiempos donde ellos parecían más ágiles, puede ser porque vienen jugando seguido, pero venimos trabajando bien, tenemos que recuperarnos y corregir nuestros errores, vamos a buscar convertir allá y que el arbitraje sea imparcial”, añadió.

Aún no quiso hablar de cómo jugará el partido en Brasil. “Es temprano para determinar cómo y con quiénes lo haremos, vamos a pensar para no darles espacios a ellos con el resultado que tienen a favor, tenemos que ir a tratar de convertir los goles”.

Terminaron molestos. “Tocado no, si molestos por algo tan evidente y fácil de determinar, varios profesionales pagados para eso, pero no pudieron ver, con ocho o diez cámaras, tuvimos las imágenes enseguida en nuestros celulares, evidente que afecta un poco, podía haber cambiado la forma de encarar el segundo tiempo, ahora ya está, no podemos hacer nada, nos meten la mano aquí y también en el juego internacional”.

Cardozo Lucena no llegará al segundo partido. “Así como tuvimos el primer informe, sería riesgoso ponerlo, creo que está descartado. No encontramos los recorridos para marcar y al recuperar perdíamos rápido la pelota”, concluyó.