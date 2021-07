Boselli: “El gol anulado fue equivocación del VAR”

“En principio tenemos que analizar el partido que hicimos, la serie no esta terminada, creo que hoy convertimos un gol valido, tuvimos las chances y tenemos que ir a jugar con esa actitud en Río de Janeiro”, afirmó en conferencia de prensa.

La jugada que reclaman penal para Boselli no fue. “Dentro de la cancha no me pareció penal, fue clara y no tengo nada que decir de esa jugada”, mencionó.

Señaló que golpeó el gol anulado. “Golpeó el gol anulado, encima teniendo VAR, una persona sentada frente al televisor y todo el tiempo no se justifica. Entramos a jugar el segundo tiempo sabiendo que algo que pasó no fue justo”.

“Hay que asimilar hoy la derrota con todo lo que conlleva, a partir de mañana tenemos que pensar como revertir la serie sabiendo que antes tenemos un partido importante por el torneo local, después pensar que hacer para ir a Río a buscar los goles”, añadió.

Reiteró que el error fue del VAR. “El error no es del árbitro, tiene el VAR y sigue una interpretación, se puede equivocar como lo hacemos nosotros e la cancha, el error es del VAR”.

“Seguro hicimos cosas malas por eso nos llevamos este resultado, el profesor seguro va a modificar cosas para ir a Río a conseguir un resultado favorable”, finalizó.