“Enfocados en ganar el Clausura”

No estamos bien, sabemos nuestras dificultades y tenemos comunicación constante con los directivos para resolver los temas como por ejemplo en el aspecto económico, estamos para solucionar los inconvenientes”, señaló en conferencia de prensa.

Habló que a partir de ahora está enfocado en el Clausura. “Vamos a continuar haciendo lo mismo, venimos en crecimiento con relación al partido con Fluminense en Asunción, ahora toda la fuerza estará enfocado en ganar el título del Clausura”.

Fue consultado por la falta de intensidad y dijo. “Creo que no fue eso en este juego, en el primer partido tuvimos una diferencia de ritmo, en el campeonato local tuvimos buenos partidos con Luqueño y Libertad, no jugamos bien con River, hoy tuvimos un buen partido y no pudimos marcar, llegamos varias veces y no pudimos hacer el gol. La diferencia de criterio de los árbitros también es algo que nos jugó en contra”.

La queja de Arce va por la jugada que a Cerro no le cobraron penal en la Nueva Olla por una mano de Egidio y hoy le cobran en una jugada similar.

“Hoy hicimos tres cambios para empezar, nadie tiene el lugar asegurado, procuran estar mejor en cada entrenamiento, así fue siempre y no va a ser diferente para nosotros, va a jugar el que este mejor”, añadió cuando fue consultado por los cambios.

Le consultaron como se explica la eliminación en la Copa. “La eliminación se explica por los errores cometidos, en el primer partido no llegamos bien, nos anularon un gol legítimo también, allá en Asunción no nos cobraron un penal evidente y aquí en una jugada similar si cobraron, no aprovechamos las situaciones que tuvimos y eso nos costó la eliminación”.

Haciendo un análisis de la Libertadores que hizo Cerro, señaló. “Tuvimos buenos rendimientos, algunos no tan buenos, tuvimos algunas dificultades, hubo jugadores que no están bien y precisamos de ellos para conquistar el campeonato”.

Hoy el equipo hizo lo que él quería aseguró. “Conseguimos hacer lo que queríamos, porque llegamos, aprovechamos los espacios de Fluminense, después los cambios ayudaron a crear superioridad, tuvimos chances para convertir, hoy me gustó mucho más el partido del equipo”, concluyó.