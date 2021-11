Alfredo Aguilar y la pregunta que no escuchó por el cántico de los hinchas en La Nueva Olla

El superclásico volvió a recibir público después de seis partidos a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus. La Nueva Olla tuvo más de 22.000 almas, que festejaron un nuevo triunfo de Cerro Porteño en el enfrentamiento más importante del fútbol paraguayo. La victoria 1-0 sobre Olimpia, el tradicional rival, generó una explosión en los hinchas del Ciclón, que también celebraron la racha de tres triunfos seguidos ante el Decano en el 2021.

El momento que vive el equipo de Francisco Arce es dulce y aunque está segundo en la clasificación, depende de sí mismo para campeonar. Por estos motivos, Barrio Obrero fue una fiesta y el rugido del estadio, ensordecedor. Ni bien culminó el partido, con los miles de hinchas cantando, Alfredo Aguilar sufrió en la charla con la transmisión televisiva. El portero, el mejor de la cancha en el visitante, no escuchaba las preguntas a pesar de tener al periodista a pocos centímetros.

Aguilar entendió la primera interrogante, pero en la segunda, que tenía relación con el golazo de Claudio Aquino, no pudo oír. “La verdad que no te escuché”, fueron las palabras del ex-Guaraní mientras el escenario era una caldera. “Llegaron una vez y lastimosamente se fue adentro. Yo vine para ganar, no se pudo y hay que seguir”, contestó. Antes de cerrar la entrevista, el periodista despidió al guardameta, que no volvió a oír. “¿Cómo?”, soltó con los fanáticos cantando “soy de Cerro”.