La oposición en Cerro Porteño: “No nos pusimos de acuerdo”

De cara a las elecciones presidenciales en Cerro Porteño, no se dio la alianza de los Cerro en primer lugar y Mundo Cerro, movimientos opositores. “No nos pusimos de acuerdo”, aseveró Óscar Ortega, quien aspira a la vicepresidencia por Cerro en primer lugar.

Hace días existió un principio de unidad, sin embargo finalmente “no pasó tal cosa, no nos entendimos. Decidimos por las buenas seguir nuestros caminos e ir por caminos separados”. Añadió: “Ambos no pusimos lo suficiente de nuestra parte y no se llegó a un acuerdo”.

Ortega aclaró que “el tema de los cargos y otras cosas no fueron el problema”, pero no quiso divulgar las diferencias que se dieron. El candidato a presidente por el movimiento de Ortega es Blas Ojeda.