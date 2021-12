Juan José Zapag confirmó la continuidad de Francisco Arce

Cerro Porteño tiene asegurada la continuidad de Francisco Arce. El entrenador ya mantuvo la primera reunión, quizás la más importante, con Raúl Zapag y Juan José Zapag, presidente y vicepresidente del club. Un día después de perder la Supercopa Paraguay con Olimpia, el DT conversó con los dirigentes sobre los proyectos del cuerpo técnico y los objetivos en 2022, que en la primera parte del año tendrá la defensa del título en el torneo Apertura y la Copa Libertadores.

En “El Festejo de los Campeones” realizado el domingo por el Ciclón en el Parque Azulgrana, Juan José Zapag confirmó que Arce está comprometido con la comisión directiva. “Francisco Arce está comprometido con esta administración porque conoce, sabe lo que hacemos. Por eso digo, hay un dicho que dice que ‘por sus frutos, los conoceréis’. Nosotros no tenemos mucho más que demostrar”, comentó el candidato a presidente por el oficialismo a Tigo Sports.

A poco más de un mes para las elecciones, Zapag aseguró que el oficialismo seguirá al frente de la entidad de Barrio Obrero. “Estamos muy involucrados y la gente nos conoce, no necesitamos hacer publicidad ni meternos mucho en una campaña. Tenemos el futuro en nuestra manos. La mitad más uno nos va a elegir porque sabe que no somos bla, bla, bla y que no necesitamos desmeritar a nadie. Conocemos lo que hacemos y el pueblo lo sabe”, mencionó, como un mensaje a los opositores.