Moreno Martins: “Tenemos que exigir que el compañero nos pase la pelota”

En la previa del duelo ante Oriente Petrolero de mañana sábado, Marcelo Moreno Martins, jugador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa este viernes y evaluó su última temporada con el Ciclón.

“Yo siempre voy a ser autocrítico con el desempeño que pueda dar. Uno viene con el currículum de ser goleador de América, y eso es lo que quieren los hinchas. Quiero mejorar, quiero estar al nivel. Estoy seguro que este año va ser diferente. Se nota un grupo que lo que más quiere es salir campeón”.

“Yo quiero darlo todo, hacer muchos goles. A mis 35 años me estoy preparando muy bien, no me perdí ni un día de la pretemporada”, señaló el boliviano.

¿No recibe la pelota?

En un apartado de la charla, Moreno Martins mencionó que hay muchas cosas que mejorar este año y respondió a la pregunta sobre las declaraciones pasadas del exjugador del Ciclón, Mateus Gonçalves, quien en su momento había expresado que había “grupismo” y “celos” hacia el boliviano en Cerro Porteño.

“El año pasado los delanteros no pudimos hacer muchos goles. Este año tenemos que exigir que el compañero nos pase la pelota, para que nosotros también podamos hacer los goles. Para eso tenemos que trabajar”.

“Ya cambiamos el chip, pensamos en lo que se viene. Ahora es borrón y cuenta nueva para lo que sigue”, sentenció.