Rodrigo Melgarejo: “Voy a dejar toda la vida por este club”

Cerro Porteño anunció ayer la contratación del defensor paraguayo, Rodrigo Melgarejo, quien proviene del Celaya de México y firmó contrato por un año con opción a compra con el Ciclón. En un material audiovisual develado por el club, Melgarejo expresó su sentir por la camiseta azulgrana.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso también. Estar en un club tan grande como es Cerro, para mí es un honor, tenía un sueño por cumplir y gracias a Dios se me está dando”, expresó el defensor.

El ex Celaya también contó cómo recibió el llamado de Cerro. “Fue un domingo, un día del padre. Estábamos con todos, con mi papá y en hora del almuerzo me llega una llamada del Dr. Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño. Me dice que estaba interesado en mí y la verdad que yo también estaba ilusionado. Me quedé en shock cuando tuve esa llamada”, detalló.

“Tengo un juego aéreo bastante bueno, soy agresivo en la marca y me gusta mucho salir con el balón en pie. Soy un jugador muy aguerrido, con mucha garra, que deja todo en cada pelota y la verdad que lo voy a demostrar en este club tan hermoso; que es un club que amo desde chiquito. Y la verdad que voy a dejar toda la vida por este club”, afirmó, sobre sus características.

“Desde chico soy hincha de Cerro, siempre veía los partidos, ya sea torneo local o Copa Libertadores. Siempre vine a la cancha también. Voy a cumplir un sueño más en vida que es jugar en el club de mis amores”.

Lea más: El Barcelona presentó a Ilkay Gundogan

A su vez, el hombre de 21 años dejó en claro cuáles son sus objetivos: “Tener la mayor cantidad de minutos, ganarme la confianza del profe y los compañeros. Y nada, dar lo mejor de mi en cada partido. Quiero llegar a ser campeón”.

“Yo sé que el hincha de Cerro es fantástico, es lo mejor. Le digo que voy a dejar el alma y que se van a enamorar de este jugador”, sentenció.