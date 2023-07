José Verdún y los incidentes en la Olla: “Me vino a la cabeza el River-Belgrano”

Cerro Porteño perdió 3-1 ayer ante Guaireña en el arranque del Torneo Clausura 2023; una derrota que desembocó en la invasión de los hinchas al terreno de juego en señal de protesta y la destitución del entrenador, Facundo Sava, debido a los resultados adversos.

José Verdún, autor de uno de los goles del albiceleste ante el Ciclón, habló con el Cardinal Deportivo y contó los detalles de la invasión.

“Escuché gritos. Cuando giro la cabeza, ya veo a Jean tratando de atajar a los locos que ingresaron en la cancha. Fue muy peligroso, porque tenían la cara cubierta y no sabíamos si tenían algún arma o algún palo”, expresó Verdún.

“Me vino a la cabeza el partido de River y Belgrano en el 2011, los hinchas entraron ahí también”, comentó el ‘Patito’, sobre aquel recordado partido en el que River Plate de Argentina comenzó a decretar su descenso a la segunda categoría, perdiendo 2-0 en la ida del partido de promoción ante Belgrano, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Lea más: El comunicado de Cerro Porteño: oficializó la salida de Facundo Sava y “varios jugadores transferibles”

“Por la realidad, molestaba lo que está pasando con Cerro. Yo creo que es de público conocimiento. Es triste, porque yo también tengo varios amigos en Cerro. Es un club muy grande, que demanda muchas cosas y no hay paciencia”.

“Entiendo el malestar, pero no es la manera. Deberíamos cuidar más lo que es el fútbol paraguayo. Se volvió peligroso y, al no haber muchos policías, era de esperarse. Esperemos que no pase más”, sentenció el atacante de Guaireña.