Alexander Barboza: “Hubo llamado de Cerro Porteño, pero sin propuesta”

Alexander Barboza fue uno de los pilares de Libertad en este 2023, pero a poco de finalizar la temporada, con el bicampeonato asegurado y muy cerca de un triplete histórico, el contrato del futbolista no fue renovado. El vínculo del defensor termina el 31 de diciembre y aunque en Tuyucuá desean que continúa, hasta el momento no hubo ninguna propuesta formal.

Y en medio apareció Cerro Porteño, que también tiene interés en el argentino. Este lunes, un día después de la conquista del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, el ex Independiente de Avellaneda reconoció que hubo una llamada desde Barrio Obrero. Por ahora, el jugador está concentrado en ganar la Copa Paraguay 2023 y terminar la temporada.

Alexander Barboza: “Hubo contacto de Cerro Porteño”

“Yo al día de hoy no he renovado mi contrato, tampoco recibí la propuesta formal de Libertad. Me dejaron en claro que me querían, que yo siga, y es el mismo caso de Cerro Porteño. Solo hubo contacto de que me querían el año que viene, sin propuesta contractual”, reveló Barboza, quien estuvo ausente en el triunfo 1-0 sobre Sportivo Luqueño por sanción.

“No daré nombres de quien me llamó, pero sí me llamó”, mencionó el zurdo de 28 años sobre la consulta de que si fue Juan José Zapag, presidente del Ciclón, con quien charló. “Puede ser que haya sonado a esa frase”, agregó sobre la referencia de “vivir la adrenalina de Cerro Porteño”, que según Federico Arias, periodista de ABC, expresó la persona que llamó.

Alexander Barboza: “Buena calidad de vida en Paraguay”

“Hoy tengo una calidad de vida muy buena en Paraguay, estoy muy feliz (…) Una vez finalizado el último partido ya seré jugador prácticamente libre. Ahí finaliza la competencia y tendría la libertad de acción”, puntualizó Barboza sobre la decisión de su futuro. Además de continuar en el Repollero y el deseo del Azulgrana, hay ofertas de Brasil y de “otros mercados”.