La mala racha de Fluminense de visitante: solo ganó 2 de...

Fluminense perdió 2-1 con Bahía en el comienzo de la segunda fecha de la Serie A de Brasil y no solo extendió la racha sin triunfos en el certamen sino que también, amplió la cantidad de encuentros sin ganar de visitante. La derrota en el Arena Fonte Nova de Salvador fue la tercera del Tricolor carioca en los últimos cinco encuentros fuera de casa.

Lea más: Alerta Cerro Porteño: Fluminense perdió ante Bahía por la Serie A

De los 19 cotejos que el vigente campeón de América disputó en la temporada 2024, entre el Estadual Carioca, el Brasileirão, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, 9 fueron de visita y ganó solo 2: 1-0 al Audax Rio el 25 de enero y 1-0 al Madureira el 17 de febrero, ambos por el campeonato regional. En el resto de los encuentros, empató 4 veces y cayó en 3 ocasiones.

Cerro Porteño: Fluminense, 5 sin ganar de visitante

A poco más de una semana para enfrentar a Cerro Porteño en La Nueva Olla (jueves 25 de abril, a las 18:00) por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, los dirigidos por Fernando Diniz acumulan cinco juegos seguidos sin victorias en condición de visitante: 0-1 vs. Liga de Quito; 0-2 vs. Flamengo, 0-0 vs. Flamengo; 1-2 vs. Alianza Lima y 1-2 vs. Bahía.