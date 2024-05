Cerro Porteño: Los 25 citados con las ausencias de Edu y...

Cerro Porteño tiene este viernes una cita muy importante por la pelea para conquistar el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón visita al puntero Libertad por la ronda 16: ganando será único líder y continuará dependiendo de sí mismo para campeonar. Es por eso que el entrenador Manolo Jiménez apuesta por la mejor formación para medir al Gumarelo.

Lea más: A qué hora juegan Libertad vs. Cerro Porteño, país por país

El español convocó a 25 jugadores en una nómina con dos bajas y otras dos novedades. En la lista, publicada el jueves en las redes sociales del club, no aparecen Jorge Morel y Edu: el mediocampista está lesionado y aunque no es grave, queda al margen por precaución. Por su lado, aparecen Édgar Páez (atacante de 17 años) y Alexis Fariña (mediocampista ofensivo de 19 años).

Cerro Porteño: Los concentrados vs. Libertad